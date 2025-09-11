Bu yıl 8’incisi düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon Motofest, 3 Eylül’de başlayıp 550 bini aşkın ziyaretçiyle tamamlandı. Etkinlik, 6 kıtada 180 ülkeye ulaştı ve yaklaşık 3,5 milyar potansiyel izleyiciye Türkiye’yi tanıttı.

Uluslararası ödüllü pistte heyecan

En iyi ülke tanıtımı ve en iyi altyapıya sahip pist ödüllerine sahip Afyonkarahisar’da, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (WMX), Motokros Dünya Şampiyonası (MXGP Türkiye), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) büyük bir başarıyla gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü sporcular, nefes kesen mücadeleler sergiledi.

MXGP’de Jeffrey Herlings, Lucas Coenen ve Romain Febvre; MX2’de Simon Längenfelde, Kay de Wolf ve Sacha Coenen öne çıktı. Kadınlar klasmanında Kiara Fontanesi, Daniela Guillen ve Martine Hughes izleyicileri etkiledi. EMX250’de Francisco Garcia, Janis Martins Reisuli ve Liam Owens podyuma uzandı. Milli sporcular Şakir Şenkalaycı, Yiğit Selek, Burak Arlı, Ahmed Buğra Geren, Aras Yıldırım, Mert Akkafa, Yiğit Kara, Ali Akkafa ve Selen Tınaz da ülkemizi temsil etti.

Festival alanı doldu taştı

Festival boyunca 800 çadır ve 40 karavan ile konaklama sağlandı. Marka stantları alışveriş, atölye ve etkinliklerle ziyaretçilere farklı deneyimler sundu. 550 bini aşkın ziyaretçi Afyonkarahisar’ın konaklama, yeme-içme ve kültür turizmine canlılık kattı. Oteller, restoranlar ve yerel işletmeler doluluk yaşadı; şehir hem ulusal hem uluslararası alanda tanıtıldı.

Sahnede yıldızlar geçidi

Beş gün süren etkinlik, motor sporlarının yanı sıra konserler ve gösterilerle renklendi. Akrobasi motosiklet şovları, DJ performansları ve sahne gösterileriyle festival enerjisi yükseldi. Komedyen Yavuz Seçkin’in skeçleri ve taklitleri izleyiciden tam not aldı.

Festivalin müzik programında ilk gün Dedublüman ve Zeynep Bastık, ikinci gün Ayna, Mela Bedel ve Motive, üçüncü gün Sufle, İkilem ve Semicenk sahne aldı. Dördüncü gün Samida ve “Ustalara Vefa” bölümünde Hakkı Bulut’un ardından Nilüfer binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Finalde Eda Tat’ın ardından Afyonlu sanatçı Kubat ve Funda Arar sahne aldı.

Türkiye’nin sıcak yüzü dünyaya yansıdı

NG Afyon Motofest, spor, müzik ve kültürü bir araya getirerek Türkiye’nin misafirperverliğini uluslararası arenada sergiledi. Afyonkarahisar, hem sporun hem kültürün merkezi olduğunu bir kez daha kanıtladı.