Aydın'ın Buharkent ilçesinde on beş yıl önce bulunan kimliği belirsiz cesedin gizemi, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla çözüldü. 11 Aralık 2009 tarihinde Ortakçı Mahallesi'nde bulunan ve tüm çabalara rağmen kimliği belirlenemeyen ceset, adli tıp ve DNA analizlerindeki gelişmeler sayesinde gün yüzüne çıktı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda başlatılan soruşturma, yıllar sonra Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü kapsamlı bir çalışmayla yeni bir boyut kazandı.

DNA eşleşmesiyle kimlik tespiti gerçekleşti

Jandarma ekipleri, olay dosyasını yeniden açarak modern kriminal teknikleri kullandı. Yapılan detaylı analizler ve araştırmalar sonucunda, cesedin 17 Kasım 2009 tarihinde Denizli'nin Günel ilçesinde kayıp olarak bildirilen 46 yaşındaki S.U.'ya ait olduğu tespit edildi. Bu önemli bulguya, S.U.'nun bir yakınından alınan DNA örneğinin, cesetten alınan örnekle karşılaştırılmasıyla ulaşıldı. Elde edilen yüzde yüzlük eşleşme, on beş yıldır aydınlatılamayan olayın çözümünde kilit rol oynadı.

Uzun soluklu soruşturmanın sonu

Yaklaşık on beş yıl süren bu meçhul cinayet/intihar vakası, zaman aşımına uğramadan aydınlatıldı. Soruşturma sürecinde defalarca incelenen bulgular ve olay yeri kayıtları, yeni teknolojik imkanlar sayesinde yeniden değerlendirildi. Ekiplerin azmi ve bilimsel yöntemlere olan bağlılığı, kayıp bir kişinin ailesinin on beş yıldır beklediği cevaba kavuşmasını sağladı.