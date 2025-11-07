Didim Belediyesi, ilçenin turizm potansiyelini küresel ölçekte görünür kılmak için önemli bir girişimde bulundu. Belediye Başkanı Hatice Gençay, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen World Travel Market (WTM) Uluslararası Turizm Fuarı’nda Didim’i temsil ederek uluslararası tanıtım atağını bir üst seviyeye taşıdı.

Dünyanın önde gelen turizm profesyonelleriyle birebir tanıtım

WTM Londra’da kurulan Didim standı, Ege’nin eşsiz koylarını, tarihi mirasını ve sürdürülebilir turizm yaklaşımını dünya turizm pazarına tanıttı. Fuar boyunca çok sayıda tur operatörü, acente ve sektör temsilcisi Didim standını ziyaret ederek bölge hakkında detaylı bilgi aldı.

Markalaşma ve iş birliği için yoğun temaslar

Fuar kapsamında yalnızca tanıtım yapılmadı; aynı zamanda Didim’in markalaşma sürecini güçlendirmeye yönelik görüşmeler de gerçekleştirildi. Belediye heyeti, çok sayıda uluslararası turizm acentesi ve sektör profesyoneliyle toplantılar yaparak iş birliği olanaklarını değerlendirdi. Amaç, Didim’in turizmde daha güçlü bir konuma ulaşması ve dört mevsim turist çeken bir destinasyon haline gelmesi.

Başkan Gençay: “Didim’in dünya vitrininine çıkması için kararlıyız”

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, fuar temaslarının ardından yaptığı değerlendirmede ilçenin potansiyeline vurgu yaptı.

Gençay, “Her adımda daha fazla emek, güçlü bir vizyon ve uluslararası iş birlikleriyle Didim’i dünya turizminde hak ettiği yere ulaştırmak için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

Didim’e uluslararası arenada artan ilgi

WTM Londra Fuarı’ndaki görüşmeler sayesinde Didim’in doğal güzellikleri, köklü tarihi, mavi bayraklı sahilleri ve sürdürülebilir turizm anlayışı uluslararası ziyaretçilerin dikkatini çekti. Standı ziyaret eden katılımcılar, Didim’in son yıllarda turizmde öne çıkan destinasyonlar arasında yer almasının tesadüf olmadığını belirterek bölgeye duydukları ilgiyi dile getirdi.

Sürdürülebilir ve çekici bir turizm rotası

Didim Belediyesi, uluslararası tanıtım çalışmalarını aralıksız sürdürerek ilçeyi yalnızca yaz sezonuyla sınırlı olmayan, sürdürülebilir ve cazip bir turizm rotası haline getirmeyi hedefliyor. Londra’daki temaslar, Didim’in sesinin dünya turizm pazarında daha güçlü duyulmasını sağladı.