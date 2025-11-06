Aydın’ın yüksek rakımlı, tertemiz havası ve eşsiz doğal güzellikleriyle ünlü Paşa Yaylası'nda, bir dönemin vizyoner projesi olan otel binası, yıllardır süren bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle içler acısı bir duruma düştü. 1989-1991 yılları arasında dönemin unutulmaz Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu tarafından, bölgeyi yayla turizminde öncü yapmak amacıyla büyük umutlarla inşa ettirilen bu tesis, adeta çürümeye terk edilmiş bir harabeyi andırıyor. Yıllardır atıl durumda kalan ve geleceği belirsizliğini koruyan Paşa Yaylası Oteli, 1200 metre rakımda, turizm potansiyelini canlandırması beklenen bir anıt olarak sessizliğini koruyor.

Eşsiz manzarası ve temiz yayla havasıyla Aydın turizmine önemli katkılar sağlaması hedeflenen otel, ne yazık ki işletilemeyince sahipsiz kaldı. Bu ilgisizlik, binanın hızla tahrip olmasına yol açtı. Başlangıçta demirbaş malzemelerinin çalınmasıyla başlayan talan süreci, zamanla kapı ve pencerelerin kırılmasıyla devam etti. Daha da kötüsü, binanın içinde para eden ne varsa yağmalandı; hurdacılar tarafından sökülen elektrik kabloları bile binanın hayalet siluetini tamamladı.

Aydın'ın gözde turizm projesinden geride kalan: Virane bir bina

Şu an itibarıyla otel binasında kırılmadık tek bir cam dahi kalmamış durumda. Bir zamanların görkemli turizm tesisi, geriye sadece dört duvardan ibaret, kuru bir binaya dönüşmüş durumda. Paşa Yaylası Oteli'nin açıldığı dönemin canlılığını ve umutlarını hatırlayan bölge vatandaşları, bu duruma büyük üzüntü duyuyor. Vatandaşlar, Aydın'ın bu doğal cennet köşesinin yeniden canlandırılması ve otelin restore edilerek tekrar faaliyete geçirilmesi yönünde yetkililere çağrıda bulunuyor. Otelin kaderinin belirlenmesi, sadece bir binanın değil, aynı zamanda Aydın'ın yayla turizmi potansiyelinin de geleceğini şekillendirecek. Bu mirasın daha fazla tahrip olmasına izin verilmeden bir an önce harekete geçilmesi bekleniyor.