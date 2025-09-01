Didim Belediyesi tarafından bu yıl 30’uncusu düzenlenen Didim Barış Şenliği, Apollon Tapınağı’ndaki açılış programı ile başladı. Kültür, sanat ve barış mesajlarının öne çıktığı etkinliklere, Didimliler yoğun ilgi gösterdi.

Açılış Apollon Tapınağı’nda yapıldı

31 Ağustos 2025 Pazar günü başlayan Didim Barış Şenliği’nin açılış töreni Apollon Tapınağı’nda gerçekleştirildi. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yazar ve sanatçı Zülfü Livaneli ile sanatçılar Betty Harlafti ve Serenad Bağcan’ın katıldığı program canlı yayınlandı. Binlerce yıllık tarihiyle Didim’in simgesi olan tapınak, bir kez daha sanatın ve kültürün merkezi oldu.

Sergiler ve söyleşiler ilgi gördü

Şenlik kapsamında Hisar Mahallesi’ndeki Şapel’de “Mübadele Yılları ve Yoran Köyü’ne Ait Eski Fotoğraflar” sergisi açıldı. Aynı mekânda düzenlenen söyleşide Zeynep Altıok’un moderatörlüğünde, eski Didim Belediye Başkanı Mehmet Soysalan, yüksek mimar Muharrem Çetinel ve tarihçi-yazar Mehmet Bilgin konuşmacı olarak yer aldı.

Başkan Gençay’dan barış vurgusu

Etkinlikte konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, geçmişin tanıklıklarının ve halkın direncinin hatırlatılmasının önemine değinerek, “Bu buluşma geleceğe bırakılacak en güçlü miraslardan biridir” ifadelerini kullandı.

Akşam konseri büyük ilgi gördü

Şenliğin akşam bölümünde Amfi Tiyatro Etkinlik Alanı’nda Grup Eflatun sahne aldı. Yoğun katılımla gerçekleşen konserin ardından yönetmen Tahsin İşbilen’in “Benim Giritli Limon Ağacım” adlı belgeseli gösterildi. Gösterim sonrası izleyiciler, yönetmenle söyleşi imkânı buldu.