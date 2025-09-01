Kuşadası Limanı’nda gerçekleştirilen açılış töreni, kurban kesimiyle başladı. Halk oyunları ekibinin gösterileri renkli görüntülere sahne olurken, ilk tekne dualar eşliğinde denize uğurlandı.

Sürdürülebilir balıkçılığa vurgu

Törende yapılan konuşmalarda balıkçılığın bölge ekonomisine sağladığı katkı hatırlatıldı. Yetkililer, deniz ekosisteminin korunması ve su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması için sürdürülebilir avcılığın önemine dikkat çekti.

Açılışa Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju Özdemir, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Mustafa Sürmen, Su Ürünleri Kooperatifleri Aydın Merkez Birliği Başkanı Özgür Atacan ve çok sayıda davetli katıldı.

“Umudumuz bereketli bir sezon”

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, açılışta yaptığı konuşmada, “Ege’nin maviliklerinde bu yılın umut dolu bir sezon olmasını temenni ediyoruz. Tüm balıkçılarımıza kazasız, bereketli ve bol kazançlı bir dönem diliyoruz” ifadelerini kullandı.