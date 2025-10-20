Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, bitkin düşerek yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) kısa sürede olay yerine ulaştı.

Ekiplerin yaptığı tarama sonucunda deniz yüzeyinde tespit edilen göçmen, güvenli şekilde bota alınarak kurtarıldı.

Bitkin halde bulundu

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, göçmenin uzun süre denizde kaldığı ve bitkin halde bulunduğu belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından il göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.

Yasa dışı geçiş girişimlerine karşı önlemler sürüyor

Ege Denizi’nde son dönemde yasa dışı geçiş girişimlerinde artış yaşanıyor. Sahil Güvenlik ekipleri, Didim, Kuşadası ve Bodrum açıklarında düzenli devriyelerle hem insan kaçakçılığına karşı mücadele ediyor hem de can kayıplarını önlemek için deniz güvenliğini sağlıyor.