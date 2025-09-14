Aydın'ın Efeler ilçesinde uzun süredir yalnız yaşayan ve kimsesi olmadığı için ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan 85 yaşındaki Durmuş Acar, Vali Yakup Canbolat’ın talimatıyla evinden alınarak sıcak bir yuvaya kavuşturuldu.

Vali Canbolat'tan Anlamlı Talimat

Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde yıllardır tek başına yaşayan ve bakıma muhtaç duruma gelen 85 yaşındaki Durmuş Acar'ın zorlu yaşam mücadelesini öğrenen Aydın Valisi Yakup Canbolat, duruma duyarsız kalmadı. Vali Canbolat, Durmuş Acar'ın huzurevine yerleştirilmesi için ilgili birimlere acil talimat verdi.

Sıcak Bir Yuva İçin Harekete Geçildi

Vali'nin talimatı üzerine harekete geçen Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, derhal İmamköy'e giderek Durmuş Amca’yı ziyaret etti. Gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından, 85 yaşındaki Durmuş Acar, güvenli ve sıcak bir ortamda yaşamını sürdürmesi için Söke Huzurevi'ne yerleştirildi.