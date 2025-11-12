Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan’a geçmeye çalışan 30 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 10 çocuğun bulunduğu öğrenildi. Bölgeye, lastik bot ve fiber karinalı can sallarında bulunan düzensiz göçmenlere müdahale etmek üzere Sahil Güvenlik Gemisi ve Botu sevk edildi.

Yunan unsurları tarafından geri itildiler

Edinilen bilgiye göre, göçmenler Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik botlarda bulunuyordu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle bot içerisindeki düzensiz göçmenler güvenli şekilde kurtarıldı.

Göçmenler ve şüpheliler işleme alındı

Kurtarılan 30 düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi. Olayla ilgili olarak, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişi de gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.