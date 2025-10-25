Her gün yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Bu iddialardan bir tanesi de, savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği yönündeki iddia oldu. Bu iddia kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tartışmalara noktayı koydu.

"Bu iddialar asılsızdır!"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan detaylı açıklamada, "Bazı basın ve sosyal medya mecralarında, “savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği” yönünde gerçek dışı iddialar paylaşılmaktadır. Bu iddialar asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Öncelikle yasama yetkisi, Anayasa’nın 7’nci maddesi uyarınca, münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde şu anda konuyla ilgili herhangi bir çalışma yoktur.

Öte yandan nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarıyla mücadele amacıyla ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların* da gereği olarak bir hazırlık niteliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Bu faaliyetler, yasama sürecinin doğal bir parçası olup, henüz bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, manipülatif amaçlarla yayılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

