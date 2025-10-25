Casusluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Merdan Yanardağ’ın gözaltına alındığı duyurulmuştu. Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan’ın da aynı dosya kapsamında tutuklu bulundukları cezaevinde ifadelerinin alınacağı, savcılık tarafından ifade edilmişti. Gözaltında olan Merdan Yanardağ'dan ilk açıklama geldi.

SOL Parti'den ziyaret!

Gözaltında bulunan Merdan Yanardağ'ı SOL Parti ziyaret etti. Merdan Yanardağ'ın mesajı ve açıklaması ise partinin sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Merdan Yanardağ'ın ifadeleri şu şekilde:

"Beni gözaltına alan iradenin niyetini biliyorum. Özgür basını susturmak, irade özgürlüğünü engellemek. Bu bağlamda beni ve Tele 1’i susturmak istiyorlar. Ortada 3.sınıf bile değil 5.sınıf bir kumpas var. Ben yurtsever ve sosyalist bir gazeteciyim. Bana en son yapılacak suçlama casusluktur. Bütün yaşamım ve meslek hayatım emperyalizm ve İsrail siyonizmine karşı mücadele ile geçti. Ortada büyük bir yalan ve iftira var. Ama hiçbir yalan gerçekten daha güçlü değildir.

Bu operasyon ülkenin totaliter bir rejime sürüklenmesinin en açık göstergesidir. En açık iftira ve kumpaslarla düzen kurmayı deniyorlar. Bu mümkün değil. Beni gözaltına alan Tele 1’e el koyan bu anlayışa hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim."