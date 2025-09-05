Son Mühür- Bugün 27 yaşında olan genç oyuncunun son hali, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok konuşulmuştu. Çocukluk dönemindeki görüntüsüyle tanınan Tanman’ın değişimi, hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

“İstanbul defterini kapatıyorum”

Ege Tanman, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda İstanbul’dan taşınma kararı aldığını açıkladı. Vapura bindiği anları paylaşan oyuncu, “İstanbul defterini çok yakında kapatıyorum. Yeni hayat, yeni maceralar, yeni heyecanlar. Seni, kaosu, trafiğini özlemem gibi gelse de aşk-nefret ilişkimiz devam edecek İstanbul. Daha güzel zamanlarda daha güzel anılar biriktirmek üzere” ifadelerini kullandı.

Yeni planlarını YouTube’da anlatacak

Tanman, taşınma kararının detaylarını ise önümüzdeki günlerde yayınlayacağı YouTube videosunda paylaşacağını belirtti. Genç oyuncunun bu açıklaması, hayranları arasında merak uyandırdı.