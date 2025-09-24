Son Mühür- Defne Samyeli’nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Genç isim, paylaşımlarının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Tanalp Tokgöz ile aşk yaşıyor

Bir süredir Tanalp Tokgöz ile birliktelik yaşayan Derin Talu, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin annesiyle tanışarak ilişkisini bir adım ileriye taşıdı. Bu buluşma, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Defne Samyeli’den ilk açıklama

Kızı Derin Talu’nun ilişkisiyle ilgili ilk kez konuşan Defne Samyeli, özel bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Samyeli, kızının yaşına uygun bir ilişki yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Genç bir kız. Bir ilişki yaşıyor, kendi tercihidir. Gayet güzel, yaşına uygun bir ilişki yaşıyor. Bundan daha doğal ne olabilir?”

“Derin hep marjinalmiş gibi sunuldu”

Samyeli, kızının kamuoyunda farklı yansıtıldığını vurgulayarak şunları söyledi: “Derin hep sanki daha farklı ve marjinalmiş gibi sunuldu. Birtakım operasyonlar oluyor... Yani alıştığımız şeyler.”