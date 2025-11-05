Son Mühür/ Beste Temel- Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, yerel yönetimlerde görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçlerinde yaşanan adaletsizliklere son verilmesi amacıyla mülakat sisteminin derhal kaldırılması çağrısında bulundu. Erdağ, kamu emekçilerinin liyakat yerine sübjektif değerlendirmelerle karşılaştığını belirterek, bu durumun çalışma barışını ciddi şekilde zedelediğini güçlü bir dille ifade etti.

Erdağ, sendikanın basın açıklamasında, özellikle itfaiye ve zabıta gibi kritik teşkilatlarda görev yapan memurların maruz kaldığı mağduriyetlerin artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını dile getirdi. "Yerel yönetimlerde binlerce meslektaşımız, kamu hizmetinin en ön cephesinde, büyük bir fedakârlıkla çalışıyor. Ancak ne yazık ki, görevde yükselme aşamasında objektiflik ilkesi ayaklar altına alınıyor. Yazılı sınavlarda yüksek başarı gösteren, bilgi ve tecrübesiyle öne çıkan nice emekçimiz, adil olmayan mülakat süreçlerinde kolayca eleniyor. Bu keyfiyet, liyakat ilkesine yapılmış açık bir ihanettir," şeklinde konuştu.

Keyfiyetin kapısı: 'Mülakat değil, Liyakat' vurgusu

Devrim Onur Erdağ, mevcut mülakat sisteminin kamu kurumlarında uzun yıllardır adaletsizliğin ana kaynağı olduğunu savunarak, uygulamanın amacından saptığını belirtti. Erdağ’a göre, sistem objektif değerlendirmeyi değil, kayırmacılığı ve keyfiyeti beraberinde getiriyor. "Kimin hangi gizli ölçütlerle değerlendirildiği belli olmayan bu karanlık sistem, emekçinin geleceğe dair umutlarını kırıyor. Tüm Yerel Sen olarak, biz emeğin gasp edilmesine karşı çıkıyor, yalnızca liyakatin esas alındığı bir yükselme sistemi talep ediyoruz. Sloganımız net: Mülakat değil, liyakat!" diyerek taleplerini yineledi.

İtfaiye ve zabıta emekçileri hak ettiği değeri görmeli

Sendika sekreteri, özellikle riskli görevleri üstlenen itfaiye ve zabıta personeline haksızlık yapıldığının altını çizdi. Yangınlarda, doğal afetlerde, sel ve deprem anlarında ilk koşan, kent yaşamının düzenini sağlamak için gece gündüz çalışan bu personelin, sıra kariyer basamaklarını tırmanmaya geldiğinde "mülakat duvarına" çarpmasının büyük bir adaletsizlik olduğunu kaydetti. Erdağ, "Canı pahasına halkın huzuru için çalışan bu arkadaşlarımızın, hak ettikleri adil değerlendirmeyi görmesi, sadece sendikal değil, aynı zamanda toplumsal bir zorunluluktur," yorumunu yaptı.

Erdağ, sendika olarak taleplerinin şeffaf olduğunu vurgulayarak, görevde yükselme sınavlarında mülakatın tamamen kaldırılmasını ve yazılı sınav puanının tek belirleyici kriter olmasını istedi. Sınav süreçlerinin tamamen denetlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi gerektiğini belirten Erdağ, açıklamasını, "Mücadelemiz, emeğin itibarı ve adaletin sağlanması içindir. Yerel yönetim çalışanlarımızın hakkını hiçe sayan hiçbir uygulamaya müsaade etmeyeceğiz. Görevde yükselmede mülakat kaldırılsın, gerçek adalet tesis edilsin," sözleriyle tamamladı.