Son Mühür / Osman Günden - 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ; İzmir, Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar’da ziyaretlerde bulundu. Erdağ; İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Gökhan Daca, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cemil Yüzer, İzmir Zabıta Teşkilatı Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte Bayraklı, Karşıyaka, Bornova, Şehzadeler, Yunusemre, Uşak ve Afyonkarahisar belediyelerinde görev yapan zabıta emekçilerine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretleri kapsamında zabıta emekçilerinin haftasını kutlayan Erdağ, aynı zamanda taleplerini de gündeme getirdi.

"Zabıta emekçilerinin sesi olmaya devam edeceğiz!"

Zabıta emekçilerinin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyleyen Erdağ, "Bu kentin düzeni, güvenliği ve huzuru için gece gündüz çalışan zabıta emekçileri artık hak ettikleri değeri görmek zorundadır. Tüm Yerel-Sen olarak zabıta emekçilerinin sesi olmaya, hak mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Zabıta emekçileri, kent yaşamının düzeni, halk sağlığı, güvenlik ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından hayati bir görev üstleniyor.

Ancak ağır ve stresli çalışma koşullarına rağmen, zabıta emekçilerinin talepleri yıllardır göz ardı ediliyor. Kentte kriz anlarında, doğal afetlerde, salgınlarda, resmi tatillerde, bayramlarda hep sahada olan zabıta emekçileridir. Halkın güvenliği için gece gündüz görev yapan bu insanlar, maalesef emeğinin karşılığını alamıyor. Bu tabloyu değiştirmek için buradayız." dedi.

Tüm Yerel-Sen’den 5 talep!

Tüm Yerel-Sen tarafından zabıta emekçileri için 5 temel talep öne çıkarıldı. Bu 5 temel talep şu şekilde:

1. Yıpranma Payı Hakkı

* 7/24 sahada, risk ve tehlike altında çalışan zabıta emekçilerine yıpranma payı hakkı derhal tanınmalı.

2. Eşit İşe Eşit Ücret

* Farklı belediyelerde aynı işi yapan zabıta emekçileri arasında ücret uçurumları ortadan kaldırılmalı. Ek gösterge artışı ve ücret eşitliği sağlanmalı.

3. 3600 Ek Gösterge Hakkı

* Zabıta emekçileri, 3600 ek gösterge düzenlemesine dahil edilmeli, özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalı.

4. Güvenceli Çalışma Koşulları

* Zabıta emekçilerinin mesai saatleri insani koşullara uygun hale getirilmeli; resmi tatillerde ve bayramlarda yapılan çalışmalar ek ücretle desteklenmeli.

5. Fazla Mesai ve Gece Görevleri Ücretlendirilmesi

* Fazla mesai ve gece görevleri adil biçimde ödenmeli, emek karşılığı gasp edilmemeli.

"Zabıta emekçilerinin haklarını almak için ne gerekiyorsa yapacağız!”

Erdağ açıklamasının devamında, "Bizim için Zabıta Haftası, sadece çiçek ve plaketlerle geçiştirilecek bir dönem değil. Bu hafta, zabıta emekçilerinin sorunlarının gündeme taşındığı, mücadele azmimizin büyütüldüğü bir haftadır. Zabıta emekçilerinin haklarını almak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

İzmir Zabıta Teşkilatı Derneği ile bir araya geldi!

Ziyaretleri kapsamında İzmir Zabıta Teşkilatı Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cem Zeybek ve yönetimiyle de bir araya gelen Devrim Onur Erdağ, "Örgütlü olmak, zabıta emekçilerinin gücünü büyütür. İzmir Zabıta Teşkilatı Derneği gibi dayanışma merkezleriyle birlikte hareket etmek, taleplerimizi daha gür bir sesle haykırmamızı sağlar." dedi.