İzmir’de sağlık yönetiminde önemli bir değişiklik yaşandı. İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, özel bir hastaneye transfer olmuştu. Yerine atanacak isim uzun süre merak konusu olurken Sağlık Bakanlığı tercihini kent dışından yaptı.

İzmir’den çok sayıda isim gündemdeydi

Atama öncesinde, İzmir’de öne çıkan birçok ismin göreve gelebileceği konuşuldu. Bunlar arasında;

- Prof. Dr. Orhan Gökalp (Bayraklı Şehir Hastanesi’nin kuruluşunda görev aldı),

- Doç. Dr. Bülent Çalık (Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi),

- Dr. Sadık Doğruer (eski Kınık Belediye Başkanı ve İzmir İl Kültür Müdürü),

- Prof. Dr. Behzat Özkan (eski İzmir İl Sağlık Müdürü, mevcut Antalya İl Sağlık Müdürü) isimleri yer aldı. Ancak bakanlık sürpriz bir tercihle İzmir dışından bir atama gerçekleştirdi.

Yeni İl Sağlık Müdürü: Doç. Dr. Ayhan Kul

Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Kul atandı. 2016-2018 yılları arasında Erzurum Tabipler Odası Başkanlığı görevini de yürüten Kul, bundan böyle İzmir sağlık sisteminin en üst düzey yöneticisi olacak.

İzmir sağlık yönetiminde yeni dönem

Yeni İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul’un, kentte sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor. İzmir kamuoyunda özellikle şehir hastaneleri, sağlık altyapısı ve personel yönetimi konularında yeni dönemin nasıl şekilleneceği yakından takip edilecek.

Doç. Dr. Ayhan Kul kimdir?

Doç. Dr. Ayhan Kul, 1976 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Kul, buradan 2002 yılında mezun olmuştur. Son olarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Başhekim Yardımcılığı görevini sürdüren Doç. Dr. Ayhan Kul, 2016-2018 yılları arasında Erzurum Tabip Odası Başkanlığı görevinde de bulunmuştur.