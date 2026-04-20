Belediye emekçilerinin yaşadığı ekonomik kayıplarla ilgili olarak, Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ'dan açıklama geldi. Toplu sözleşmenin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Erdağ, bunun göz ardı edilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

"Emekçiye fatura edilemez!"

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdağ, "Merkezi yönetimin belediyelere yönelik uyguladığı ekonomik ve idari baskılar, emekçiye fatura edilemez. Belediye başkanlarımızdan beklentimiz, bu sürecin yükünü çalışanların sırtına yüklememeleridir. Açlık sınırı ve yoksulluk sınırı her geçen gün artarken, kamu emekçileri giderek daha zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Sosyal denge tazminatıyla ayakta kalmaya çalışan çalışanlara ek yük getirilmesi, kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.

"Sosyal belediyeciliğin temel sorumluluğudur!"

Belediye başkanlarına seslenen Erdağ, "Yerel yönetimler sadece hizmet üreten kurumlar değil, aynı zamanda emeğin ve adaletin korunduğu yapılardır. Emekçinin hakkını teslim etmek, sosyal belediyeciliğin temel sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.