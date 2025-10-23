Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Tüm Yerel Sen şube başkanlarını seçiyor...

Erdağ, Tüm Yerel Sen'in şube seçimlerini başladığını, demokratik bir biçimde seçimlerin sürdüğünü, böylelikle seçimlerde heyecan ve coşkunun olduğunu belirtti. Yıl sonuna kadar sürecek seçimlerden sonra önümüzdeki yıl Haziran ayında Tüm Yerel Sen merkez seçimleri olacak.

"Örgütümüz büyüdükçe şubelerimizde iki liste yarışır oldu. Tek liste olarak girdiğimiz şubeler de var ama çoğunluk iki, üç liste yarışıyor. Bu da coşkuyu heyecanı arttırıyor. İzmir'de bir seçim yapıldı iki şube daha yapılacak. Aralık sonuna kadar seçimler sürecek. Haziran ayında da Genel merkez seçimi var."

Tatsız CHP kongresi...

CHP İzmir Kongresi'nde tek aday olmasının heyecanı yok ettiğini vurgulayan Erdağ, birden fazla aday ya da çarşaf listenin önemli olduğunu söyledi.

"Parti ya da sendika kongrelerinde tek adaylı seçim olmamalı... Çarşaf liste örgüte güç verir. Zihinde tutar ama blok listede insanlar küser, örgütü parçalar, ekipçilik başlar. Örgütün gücü düşer, şevki kırılır. Sendikaların ya da partilerin gücü düşmüş olur."

Sosyal Denge Tazminatı ödenmeli...

Erdağ, Belediye Başkanlarının durumuna değindi.

"Emekçi aç kalmamalı, daha iyi şartlarda çalışmalı... Bu dönem kemer sıkma ve silkeleme operasyonları var. Başkanlar zor duruma düşüp, bedelini ağır ödediler. Ama o koltukta oturanlar bunu çalışanlarına yansıtamazlar. Hangi partiden olursa olsun."

Hakkımızı istiyoruz...

"Çiğli Belediyesi'nde eylem yapıldı. Başkan Onur Emrah Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde memurluk yapmış. Müdürlük, Daire Başkanlığı yapmış bir isim... Bu çalışmalarından dolayı Sosyal Denge Tazminatını (SDT) almış bir kişi... Emek örgütünden gelmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yazı geldi diye bordroda SDT'yi sıfır gösteriyor. Daha sonra biz tepki veriyor. Diğer sendikalar tepki veriyor. Diğer sendikalara da teşekkür ediyorum.

Hep birlikte sendikal çıkar gözetmeden eylem yaptık. Eylemlerimiz devam ediyor. Başkan Yıldız bu sefer para yok , bordroyu değiştirip, yasal sınıra indiriyor. 23 Bin brüt, 33 bin olan SDF bir anda 13 bine indiriyor. Yüzde yüz yirmi gözüküyor. Karşılıklı bir sözleşme var ama uyunmuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yazısı yeni değildir.

Yıllardır her sene bütün belediyelere gönderilir. Başkanlar bu yazıyı gönderenlerin bürokratı ya da memuru değil. Belediye Başkanları, siyaseten gelmiş o şehri yöneten yerel yöneticilerdir. İkinci mülki amirdir. Zimmet çıkarsa biz iki taksit halinde öderiz. Geçmişte bunlar yaşandı. 342 trilyon araç için verilebiliyor da emekçinin hakkı da ödenmeli... Bugün emekçiye sırtını dönen yarın yalnız kalır. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ağustos ayından beri verilmeyen hakların verilmesini istiyoruz."

Çalışanına verdiği sözü tutmayan başkan vatandaşa ne yapar?

Konak'ta da benzer bir sıkıntının olduğunu, 5 aydır SDT ödemediğini belirten Erdağ, "Şube Başkanımız Murat Bekar sürekli eylemlerde, tencere-tava eylemi yapıldı. Başkan Nilüfer Mutlu Çınarlı ödeyeceğim diye söz verdi ama hala yapmadı. Çalışanına sözünü tutmayan başkan yarın halkın gözünde sıfırdır. İstediği kadar proje üretsin. Söz ağızdan bir kere çıkar. Lüks araçlara, konserlere para var emekçiye yok. "

İtfaiye ve Zabıtalar meslek tanımını bekliyor...

İtfaiye haftasında Eskişehir'den Ankara'ya TBMM'ne kadar yürüdük. Meclis'in açılış gününde taleplerimizi dile getirdik. Genel Başkanımız Mücahit Dede açıklama yaptı. Artık bu kanayan bir yara, sarılmıyor... İtfaiye ve zabıta emekçileri haklarını alamıyor. Sadece el kaldırıp indirmekle vekillik olmuyor.

Çözüm bekliyoruz. Halkın emekçinin hakkını koruması lazım. Mesailer kuş kadar kaldı. İtfaiyeciler görev başında şehit oluyor deniyor ama şehitlik mertebesine ulaşmıyor. Meslek değil, yıpranma payı yok. Derece kademe yükselmesi yok. Kıyafet kanunu yok. Yaz kış aynı kıyafeti giymekteler. Bizim kaçtığımız yerlere onlar kurtarmak için koşuyor. Bunlar bir an önce çözülmeli..."

Milletvekillerinin de karnesi olmalı...

Erdağ, Belediye Başkanları için anket yapılıyorsa, milletvekilleri içinde karne çıkartılması gerektiğini vurguladı. "Milletvekilleri halkın içine çıksınlar, pazarları gezsinler, emeklilerin durumuna baksınlar. Çözüm üretsinler."