Son Mühür/ Seçil Ünlü- Yerel yönetimlerin yükünü omuzlayan zabıta personeline yönelik belirlenen günlük yemek yardımı tutarı, sendikal düzeyde büyük bir tepki dalgasına yol açtı. Güncel ekonomik veriler ve gıda enflasyonuyla taban tabana zıt olan 138,7871 TL’lik rakam, saha çalışanları arasında hayal kırıklığı yaratırken; Tüm Yerel Sen, bu meblağın emekçinin mutfak gerçeğinden tamamen kopuk olduğunu vurguladı. Sosyal hakların enflasyon karşısında erimesine dikkat çeken sendika yönetimi, rakamın kuruşu kuruşuna hesaplanarak açıklanmasını "ciddiyetten uzak bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.

"Kuruşlu hesaplar emekçinin onurunu incinmiştir"

Konunun vahametine ilişkin sert bir çıkış yapan Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, belirlenen bedelin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu. Erdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu rakam ne bir öğün yemeğin karşılığıdır ne de zabıta emekçisinin emeğine saygıdır. Günlük yemek bedelini virgüllü kuruşlarla açıklamak, emekçiye verilen değerin açık göstergesidir. Hayatın her alanında zam yağmuru yaşanırken, zabıtanın sofrasına layık görülen bu meblağ, gerçeklerin masada kurban edildiğinin kanıtıdır.”

Sahada mücadele masada matematik oyunu

Zabıta personelinin çalışma koşullarının zorluğuna değinen Devrim Onur Erdağ, personelin sadece mesai saatleriyle sınırlı kalmayan, toplumsal krizlerden bayram tatillerine kadar her an görev başında olan bir yapıya sahip olduğunu hatırlattı. Erdağ, “Zabıta sokakta halkın düzeni için mücadele ediyor, ancak onun geçimi masa başında yapılan matematik hesaplarına sıkıştırılıyor. Bugün 138,7871 TL ile bir zabıta emekçisi nerede, nasıl, neyle doyacak? Şehrin düzenini sağlayan bir memurun, bir esnaf lokantasında dahi karşılığı olmayan bu tutarla karnını doyurması beklenemez,” diyerek sistemin çarpıklığına işaret etti.

Sosyal hak mı yoksa göz boyama mı?

Yemek yardımının bir lütuf gibi sunulmasına karşı çıkan Erdağ, bunun anayasal ve kazanılmış bir hak olduğunu belirtti. Mevcut ekonomik şartlarda bir öğün yemeğin maliyetinin 200 ile 300 TL bandına ulaştığını hatırlatan Erdağ, “Açlık sınırının her ay yükseldiği, bir öğün yemeğin 200-300 TL’yi bulduğu bir ülkede bu rakam, sosyal hak değil, olsa olsa göz boyamadır. Emekçinin karnı istatistiklerle doymaz. Bizler rakamların değil, tencerenin içindekilerin derdindeyiz. Bu tutar, geçim derdini görmezden gelenlerin kağıt üzerindeki bir oyunudur,” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Güncelleme talebi ve kararlı mücadele mesajı

Tüm Yerel Sen, bu düzenlemenin geri çekilmesi ve piyasa şartlarına uygun bir seviyeye taşınması için yetkililere acil çağrıda bulundu. Tasarruf tedbirlerinin personelin temel ihtiyaçları üzerinden yapılmasını kabul etmediklerini vurgulayan Erdağ, “Zabıta Teşkilatı personeli enflasyona, keyfi bütçe hesaplarına ve tasarruf adı altındaki emek düşmanlığına kurban edilemez. Günlük yemek yardımı derhal güncellenmeli, piyasa koşullarına uygun, insan onuruna yakışır bir seviyeye çıkarılmalıdır. Zabıta emekçisinin sofrası küçültülürken, biz susmayacağız. Bu rakam değişene, zabıta personelinin hakkı teslim edilene kadar mücadelemizi büyüteceğiz,” diyerek önümüzdeki süreçte eylemlilik sürecinin işaretini verdi.