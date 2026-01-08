Son Mühür/ Yağmur Daştan - Buca’nın yeşil hazinelerinden Gölet’te geçtiğimiz günlerde yaşanan cinayet sonrası ilçede büyük tartışmalar başlarken yaşananları değerlendiren Buca Belediyesi’nin eski başkanı Cemil Şeboy, şimdi de Gölet’in satılacağı söylemlerinin dolaştığını belirterek, “Şimdiye kadar sustum, Gölet’i satarlarsa mahkemeye veririm” açıklaması yapmıştı. Şeboy’un açıklamaları sonrası Gölet’in satılıp satılmayacağı merak konusu olurken konuyla ilgili bir açıklama da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi MHP’li Meclis üyesi Bahadır Altınkeser’den geldi. Söz konusu alanın satışı konusunda ilçede söylemlerin son günlerde arttığının altını çizen Altınkeser, dikkatleri çeken bir öneride bulundu.

“Satışı konusunda söylentiler bizim de kulağımıza geliyor” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Altınkeser, “Gölette sadece belediyenin yerlerinin değil, kamunun yerlerinin de olduğunu duydum. Eğer bir satış düşünüyorlarsa kamuya ait alanlardan mı terk edecekler, kendi hisselerini mi verecekler bilemiyorum” dedi.

“Belediyenin yerinde olacak iş değil”

Gölet’in belediye tarafından iyi idare edilmediğini söyleyen Altınkeser, “Biliyorsunuz Gölet’te iki ayrı kiracı var. Bunlardan biri lunaparktı, kaza oldu ve olayın sonunda iki vatandaşımız yaralandı. O zaman da Lunapark, hazır olup olmadığını bilmediğimiz bir firmaya verilmişti. Diğer kiracı ise kafeteryayı işletiyordu. Orayı da teklif usulüyle hiç olmayacak yöntemlerle CHP il delegesine verdiler. Cinayet işledi. Bir de belediyenin yerinde böyle bir şey olacak iş değil” diyerek tepkilerini dile getirdi.

“Madem yönetemiyorlar, devretsinler”

Ardı ardına yaşanan skandalların ardından söz konusu alanın devri konusunda dikkat çekici önerilerde de bulunan Altınkeser, şunları söyledi: “Gölet’te, ciddi bir sıkıntı var. Herkes gördü ki yönetemiyorlar. Ben bu alanın SGK’ya devredileceğini düşünüyorum. Bir yandan baktığımızda Buca Belediyesi’nin ciddi borcu da var. Madem yatırım yapmak, proje üretmek istiyorlar ve bu yeri yönetemiyorlar o zaman SGK’ya devri yapılsın. Eminim ki devlet Gölet’i çok daha iyi yönetir. Satışını kimse onaylamaz, ben de karşı dururum ama belediye tarafından işletilemeyen bu tesis, devlet tarafından gayet iyi işletilebilir. Yoksa orada bu sıkıntılar bitmeyecek.”