Mahsun J. dizisi son dönemde hem kadrosu hem konuk oyuncuları ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Özellikle dizinin 2. sezonunda yer alan Gazel karakteri ve bu karaktere hayat veren Devrim Atmaca merak edilen isimler arasında öne çıktı. Peki Devrim Atmaca kimdir, hangi projelerde yer aldı ve Gazel karakteriyle dikkatleri nasıl üzerine çekti?

Mahsun J. Dizisinde Gazel Karakterinin Rolü

Mahsun J. dizisi GAİN platformunda ikinci sezonuyla izleyiciyle buluştu. Başrolde sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca'nın yer aldığı yapım, mizahi ve dramatik ögeleri ile ilgi görüyor. 2. sezonun 9. bölümünde Gazel karakterinin hikâyeye dahil olması dizinin takipçileri arasında konuşulmaya başlandı. Dizide bu karaktere Devrim Atmaca hayat veriyor ve performansı kısa sürede sosyal medyada gündeme geliyor.

Devrim Atmaca’nın Sanat Kariyeri

Devrim Atmaca 16 Kasım 1970 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Eğitimi sonrasında pek çok usta oyuncudan ders aldı; Rutkay Aziz ve Altan Erkekli gibi sanatçılarla çalışma fırsatı buldu. Canavar Sofrası, Ferhat ile Şirin, İstanbul Efendisi, Peter Pan, Güzel ile Çirkin ve Al Birini Vur Ötekine gibi önemli tiyatro oyunlarında sahne aldı. Dizi ve sinema alanında ise Süper Baba, Melek Apartmanı, Tatlı Kaçıklar, Şafak Vakti, Evimiz Olacak mı?, Olacak O Kadar, Mühürlü Güller, Zeytin Dalları, Ya Başıma Gelenler, Aşk Bir Mucizedir, Aşk Deltası, Komiser, Unutulmayanlar ve Peri Tozu gibi projelerde oynadı. 2013'te Küçük Gelin dizisinde Fatma karakteriyle yeniden dikkat çekti.

Dizi ve Film Dünyasına Katkıları

Uzun yıllardır tiyatro ve ekranlarda yer alan Devrim Atmaca, Mahsun J. dizisiyle yeni izleyici kitlesine ulaşmaya başladı. Gazel karakteri ile son dönemin konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Hem tiyatroda hem dizilerde oynadığı rollerle sanat dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Devrim Atmaca, kariyerindeki çeşitlilik ve sahne performanslarıyla genç oyunculara örnek olmaya devam ediyor.