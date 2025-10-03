Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran isimlerden biri haline gelen Serkan Çiçek, İsrail istihbarat servisi MOSSAD adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. MİT'in yürüttüğü operasyon ile yakalanan Çiçek’in hayat hikayesi, kimliği ve iç içe geçtiği casusluk ağının detayları dikkat çekiyor.

Serkan Çiçek’in Kimliği ve Geçmişi

Serkan Çiçek, kamuoyunda uzun zamandır bilinen bir isim değildi. Asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Çiçek, geçmişte ticaretle uğraştı ve bu alanda karşılaştığı ciddi mali sorunlar nedeniyle resmiyette adını değiştirdi. 2020 yılından itibaren dedektiflik yapmaya başlaması ise farklı bağlantılar kurmasına zemin hazırladı. Kaynaklarda tam olarak hangi şehirden olduğu net şekilde yer almıyor ancak iş hayatındaki zorluklar nedeniyle yönünü gizli servislere yakın işlere çevirdi.

MOSSAD ile Temas Nasıl Kuruldu?

Serkan Çiçek’in dedektiflik yaptığı dönemde İsrail’in dikkatini çektiği belirtiliyor. Daha önce MOSSAD için çalıştığı gerekçesiyle ceza alan Musa Kuş gibi isimlerle bağı olduğu öne sürülüyor. 31 Temmuz’da, MOSSAD’ın İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi’nden olduğu tespit edilen Faysal Rasheed adlı kişi, Çiçek’le ilk teması WhatsApp üzerinden kurdu. Rasheed, kendisini yurt dışındaki bir hukuk bürosunda çalışan biri gibi tanıtarak iletişime geçti ve Filistinli bir aktivisti izleme teklifini sundu.

Takip Görevinin Detayları ve Ödeme Konusu

Serkan Çiçek, MOSSAD’ın sunduğu teklifi kabul etti. Başakşehir’de yaşadığı tespit edilen Filistinli bir aktivisti dört gün boyunca izleme karşılığında, 1 Ağustos’ta 4 bin dolar tutarında kripto para ödemesi aldı. Çiçek’in, birlikte çalıştığı eski ortağı Musa Kuş’un İsrail için çalıştığı gerekçesiyle tutuklandığını bilmesine rağmen görevi üstlenmesi dikkat çekti. Ancak, istenen bilgileri eksiksiz iletemeyince MOSSAD tarafı, 3 Ağustos’ta iletişimi sonlandırdı.

Operasyon ve Gözaltı Süreci

MİT, Serkan Çiçek’in casusluk ağına dahil olduğunu istihbari çalışmalar sonucunda belirledi. Çiçek’in Faysal Rasheed ile olan tüm yazışmaları ve yaptığı faaliyetler adım adım takip edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile Serkan Çiçek gözaltına alındı. Operasyonun detayları kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra olay daha fazla gündeme geldi.

Serkan Çiçek’in gözaltı süreci devam ediyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor ve MOSSAD’ın Türkiye’deki bağlantıları hakkındaki soruşturma genişliyor. Olay, kamuoyunda geniş yer bulmaya devam ediyor ve önümüzdeki günlerde yeni detayların gündeme gelmesi bekleniyor