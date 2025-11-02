Ağrı’da devlet destekleri ve sulama projeleriyle tarımsal üretim alanları genişliyor. 500 bini aşkın nüfusu ve güçlü hayvancılık potansiyeliyle öne çıkan kentte, son yıllarda farklı ürünlerin ekimi yaygınlaşıyor.

Geçmişte tarımsal çeşitliliğin sınırlı olduğu bölgede, Yazıcı ve Patnos barajlarının devreye girmesiyle birlikte üretim deseninde önemli bir dönüşüm yaşandı. Devlet destekleriyle yem bitkileri, buğday, arpa, kuru fasulye ve ayçiçeği gibi ürünlerin ekimi artarken, bu durum kent ekonomisine de olumlu yansıyor.

Şeker pancarı ve ayçiçeği üretimi yükselişini sürdürüyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, kentte şeker pancarı üretiminin önemli bir seviyeye ulaştığını belirtti. Hüseyinoğlu, bu yıl 40 bin dekar alanda 240 bin tonun üzerinde şeker pancarı üretimi beklendiğini ifade etti.

Kentte 300 bin ton buğday ve 150 bin ton arpa rekoltesi öngörüldüğünü aktaran Hüseyinoğlu, “Bu yıl 196 bin ton yonca, 45 bin ton korunga elde ettik. Üretim planlamasına uyan çiftçilere ek destek sağlanıyor” dedi.

Arpa ve buğdayda dekar başına 634 lira, yağlık ayçiçeğinde ise 732 lira destekleme ödemesi yapıldığını belirten Hüseyinoğlu, tarımsal gelirleri artırmak için alternatif ürünlerin de teşvik edildiğini vurguladı.

Kuru fasulye ve sebze üretimi teşvik ediliyor

Patnos ilçesinde kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldığını dile getiren Hüseyinoğlu, 2 bin dekar alanda 580 ton hasat gerçekleştirildiğini bildirdi. Sebzeciliğin geliştirilmesi amacıyla da 2024 ve 2025 yıllarında üreticilere yüzde 75 hibe ile fide dağıtımı yapıldığı ifade edildi.

Yakın dönemde sertifikalı buğday, yulaf ve korunga tohumları da üreticilere ulaştırıldı. Bu projelerle hem yem bitkisi üretiminin hem de kaliteli tohum kullanımının artırılması hedefleniyor.

Ayçiçeği ekim alanı hızla genişliyor

Ağrı’da ekim alanı en çok artan ürünlerin başında ayçiçeği geliyor. Bu yıl yaklaşık 50 bin dekar alanda üretim yapıldığını belirten Hüseyinoğlu, özellikle çerezlik ayçiçeği ekiminde sözleşmeli üretim modeliyle ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Yağlık ayçiçeğinin de bakanlık tarafından öncelikli olarak desteklendiğini ifade eden Hüseyinoğlu, “Tarım Park alanımızda 161 tarım makinesi bulunuyor. Taş toplama ve balya makineleri gibi ekipmanları çiftçilerimize cüzi miktarlarla kiralıyoruz” dedi.