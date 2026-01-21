Son Mühür- Sezona şampiyonluk hayaliyle başlayan iki ekibin soncu merakla beklenen kapışmasında gülen taraf ev sahibi Houston Rockets oldu.

Karşılaşmanın son iki dakikasına kadar önde olan San Antonio Spurs, son periyotta Alperen Şengün'e Reed Sheppard'ın da eklenmesiyle sahadan 111-106'lık skorla yenik ayrılmaktan kurtulamadı.

Alperen Şengün farkıyla...



34 dakika sahada kalan Alperen Şengün karşılaşmayı 20 sayı, 13 ribaund, 9 asist, 2 blokluk performansla tamamladı.

Houston'da Reed Sheppard 21 sayı, 2 ribaund, 4 asist, Amen Thompson 16 sayı, 10 ribaund, 6 asist, Jabari Smith Jr. 17 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve Kevin Durant 18 sayı, 4 ribaund, 7 asistle oynadı.

Wembanyama hayal kırıklığı yarattı...



San Antonio Spurs'un yıldız ismi Vctor Wembanyama'nın beklentilerin uzağına kaldığı gecede 14 sayı, 10 ribaund ve 2 asistle oynadı.

Spurs'ta ayakta kalan isim Julian Champagnie'ydi. Champagnie karşılaşmayı 27 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle tamamladı.

Spurs bu mağlubiyete rağmen Batı Konferansı'nda ikinci sıradaki yerini korurken Houstun dördüncü sıraya yükselmeyi başardı.