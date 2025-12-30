Son Mühür / Yağmur Daştan- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın, eski cezaevi arazisinin 80 bin metrekarelik alanının yarısının yeşil alan olarak planlanmasını “Buca’ya yapılacak en büyük iyilik” şeklinde değerlendirmesine sert tepki gösterdi. Uygur, bu yaklaşımın hem Buca’nın siyasal hafızasıyla hem de bilimsel şehircilik ilkeleriyle bağdaşmadığını savundu. Uygur, yaptığı yazılı açıklamada Buca’da siyasetin geçmişte makamla değil, kent hakkını savunma iradesiyle değer kazandığını vurguladı. Yüksel Çakmur, Ahmet Piriştina, Işılay Saygın ve Cemil Şeboy’u örnek gösteren Uygur, bu isimlerin yalnızca siyaset yapmadığını, Buca’nın hakkını ülke siyasetine taşıdıklarını, risk aldıklarını ve Bucalıların desteğiyle kalıcı iz bıraktıklarını ifade etti.

‘Bilimsel şehircilik ilkeleriyle örtüşmüyor’

Bu isimleri unutulmaz kılanın “mevcut koşullar buna izin vermedi” anlayışı olmadığını dile getiren Uygur, Buca’nın hakkı söz konusu olduğunda hiçbir bahaneye sığınmadıklarını, kentin yeşiline ve kamusal alanlarına sahip çıkarken meslek odalarının, bilim insanlarının ve halkın sesini yok saymadıklarını, aksine bu sesi büyüttüklerini kaydetti. Açıklamada, Buca Cezaevi alanının tarihsel ve simgesel bir öneme sahip olduğuna dikkati çekilerek, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, ilgili meslek örgütleri ve Bucalıların çok büyük bir bölümünün bu alanın tamamının kamusal yeşil alan olması gerektiğini açıkça dile getirdiği hatırlatıldı. Bu tabloya rağmen “yarısının yeşil alan olması büyük başarıdır” söyleminin kabul edilemez olduğunu belirten Uygur, bunun Buca’nın siyasal hafızasıyla da bilimsel şehircilik ilkeleriyle de örtüşmediğini savundu.

‘Buca hakkını savunanı büyütür’

Uygur, “Buca’nın hafızası, yarıya razı olanları değil, tamamı için mücadele edenleri yazar” ifadesini kullanarak, gerçek başarının plan kısıtları, mülkiyet gerekçeleri ya da idari engelleri öne sürerek geri çekilmek değil, kent hakkını sonuna kadar savunmak olduğunu vurguladı. Açıklamasının sonunda Buca’nın duruşunu tanımlayan Uygur, “Buca, hakkını savunanı büyütür. Buca, meslek odalarıyla, uzmanlarla ve halkıyla birlikte yürüyeni sahiplenir. Buca, yarına yeşil bırakabilenleri unutmaz” ifadelerine yer verdi.