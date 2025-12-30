Son Mühür/ Merve Turan - İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler ve Genel Müdür Gökhan Marım, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cemiyet Başkanı Dilek Gappi, Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, Genel Sekreter Reşat Yörük, Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz ve 9 Eylül Gazetesi Sorumlu Müdürü Serdar Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, İzmir Körfezi’ndeki son gelişmeler görüşüldü.

“Körfez ortak değer”

Dr. Işıkhan Güler, İzmir Körfezi’nin yalnızca bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda kentin yaşam alanı ve ortak değeri olduğunu vurguladı. Körfezin temizliği ve sürdürülebilirliği konusunda kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Güler, kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde yerel basının kritik rol üstlendiğini ifade etti.

Ortak çalışma vurgusu

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise İzmir Körfezi gibi kenti yakından ilgilendiren konularda doğru bilgi, derinlemesine analiz ve araştırmalarla katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti. Gappi, bu başlıklarda iş birliğinin güçlendirilmesinden memnuniyet duyacaklarını kaydetti.