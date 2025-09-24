Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) İzmir İl Başkanı Mehmet Aybar Uygur, Ahilik Haftası ile ilgili yaptığı açıklamasında vergilerden ve SGK borçlarından dolayı İzmir’de binlerce esnafın siftah yapmadan kepenk kapattığını vurgulayarak, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Aybar Uygur: Vergi ve SGK borçları her geçen artıyor

Desteksiz kalan İzmir esnafının iflasın eşiğinde olduğunu kaydeden ve alın terinin korunması gerektiğini vurgulayan DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Mehmet Aybar Uygur, “İzmir’de binlerce esnaf siftah yapamadan kepenk kapatıyor, borcunu borçla çevirerek ayakta kalmaya çalışıyor. Gelir, gideri karşılamıyor. Vergi ve SGK borçları her geçen gün katlanıyor. Desteksiz kalan İzmir esnafı iflasın eşiğinde. Ahilik kültürünün bize öğrettiği; esnafı, üreticiyi ve alın terini korumaktır. İzmir’in kalbi olan esnafımıza sahip çıkarsak, şehrimizin ışıkları da sönmez. Küçük dokunuşlarla çözüm üretilebilir.” diye konuştu.

“Yarın çok geç olabilir”

Son olarak, iktidara çağrıda bulunarak, çözüm önerilerini sıralayan DEVA Partili Uygur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Çağrımız, çözüm önerilerimiz net: Esnafa acil destek paketi, vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması, uygun faizli can suyu kredileri, kira ve enerji desteği. Bu destekler verilmezse, yarın çok geç olabilir. Ahilik haftasında esnafımıza bu destekler can suyu olacaktır.”