Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Bayındır ilçesinde, belediye tarafından yılın belirli dönemlerinde Uluslararası Çiçek Festivali, Turan Kuru Çiçek ve Nergis Festivali ile Balcılar Kiraz Festivali gibi birçok etkinlik düzenleniyor. Ancak bu yıl, Lütuflar Mahallesi’nde yapılması planlanan İncir Festivali gerçekleştirilmedi.

2022 yılında, Bayındır Belediyesi’nin AK Partili eski başkanı Uğur Demirezen tarafından başlatılan Lütuflar İncir Festivali'nin bu yıl yapılmaması, ilçe genelinde tartışma konusu oldu ve CHP ile AK Parti arasında siyasi gerilime yol açtı.

AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Gelir, festivalin iptali üzerinden mevcut CHP’li belediyeyi sert sözlerle eleştirirken, CHP Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner'den yanıt gecikmedi.

AK PARTİ’DEN BASİRETSİZLİK SUÇLAMASIYLA FESTİVAL ELEŞTİRİSİ

AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Gelir, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Bayındır Belediyesi’ni festival organizasyonları üzerinden sert bir dille eleştirdi. Gelir, “Basiretsizliğin Yuh Dedirtecek Tablosu” başlıklı paylaşımında, görevde oldukları dönemde Bayındır’da Lütuflar Mahallesi’nde İncir Festivali, Ergenli Mahallesi’nde Zeytin Festivali, Balcılar Mahallesi’nde Kiraz Festivali ve Turan Mahallesi’nde Nergis Festivali düzenlendiğini hatırlatarak, mevcut belediye başkanının ise bu festivalleri gerçekleştiremediğini savundu.

“TİRE’DE OLUYOR DA BAYINDIR’DA NEDEN OLMUYOR?”

AK Partili Gelir, özellikle Lütuflar Mahallesi’nde yapılamayan İncir Festivali üzerinden belediyeye tepki gösterdi ve sorumluluğun üstlenilmediğini belirterek, “Madem bakanlık izin vermedi, peki Turan’daki Nergis Festivali’ne nasıl izin verildi?” ifadelerini kullandı. Açıklamasında Tire’de de İncir Festivali yapılmasına atıfta bulunarak, “Demek ki isteyince oluyor” dedi ve belediyenin bahanelerle hareket ettiğini iddia etti.

CHP BAYINDIR İLÇE BAŞKANI’NDAN YANIT: TASARRUF TEDBİRLERİNDEN KAYNAKLI

AK Parti’nin festival eleştirilerine CHP Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner’den sert yanıt geldi. Uyguner, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti’nin festival üzerinden belediyeyi şikayet etmesinin haksız olduğunu vurguladı. Uyguner, Bayındır’da Çiçek, Kiraz ve Nergis festivallerinin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Lütuflar Mahallesi’ndeki İncir Festivali’nin yapılmamasının ise tasarruf tedbirlerinden kaynaklandığını açıkladı.

UYGUNER: AK PARTİ, BIRAKTIĞI BORÇ YÜKÜNÜ GÖRMEZDEN GELİYOR

Uyguner ayrıca Tire’de yapılan İncir Festivali eleştirisine de yanıt vererek, Tire Belediyesinin borçsuz olduğunu hatırlattı ve “AK Parti, Bayındır’da bırakılan borç yükünün vehametini göremiyor ya da görmek istemiyor” dedi.

CHP’DEN AK PARTİ’YE PROJE ELEŞTİRİSİ

CHP İlçe Başkanı, festival tartışmasını Bayındır’ın daha büyük sorunlarından ayırmayarak, AK Parti döneminde vaat edilen ancak tamamlanmayan projeleri gündeme taşıdı. Uyguner, 150 yataklı hastane, 4 yıllık üniversite, Ergenli Barajı, hayvan hastanesi, Tarımsal OSB, TOKİ projeleri ve diğer vaatlerin akıbetini sordu. “Basiretsizliğin Yuh Dedirtecek Tablosu” ifadesinin Bayındır için söylenecekse, asıl cevabın bu projelerin gerçekleştirilmemesinde aranması gerektiğini belirtti.