DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, parti heyetiyle birlikte İzmir Eczacılar Odası Başkanı Savaş Kılıççıoğlu'nu ziyaret ederek eczacılık mesleğinin güncel sorunlarını, çözüm önerilerini ve sağlık sistemindeki kritik rolünü değerlendirdi. Görüşmede hem İzmir’de hem de Türkiye genelinde eczacılık alanının karşı karşıya olduğu yapısal problemler ayrıntılı şekilde ele alındı.

Görüşmede masaya yatırılan temel sorunlar

Ziyarette eczacılık pratiğini etkileyen çok sayıda başlık gündeme geldi. Bunlar arasında:

- Ekonomik sürdürülebilirlik sorunları

- İlaç tedarik zincirindeki kesintiler ve ilaç yokluğu

- Eczane dışı satış baskısının artması

- Eczacılara yönelik şiddet olayları

- Dijital sistemlerin bürokratik yükü

- Genç eczacıların iş ve gelecek kaygıları

Eczacılık hizmetlerinin sağlık sistemindeki stratejik konumu dikkate alınarak çözüm arayışları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Uygur: “Eczacılar halk sağlığının omurgasıdır”

Ziyarette konuşan DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, eczacıların toplum sağlığı açısından en kritik paydaşlardan biri olduğunun altını çizdi:

“Eczacılar yalnızca ilaç veren kişi değildir; halk sağlığının en önemli omurgasıdır. Ancak bugün ekonomik sürdürülebilirlikten ilaç yokluğuna, artan şiddetten bürokratik yüklerden ciddi sorunlarla karşı karşıyalar. Eczacıların sesi duyulmadan sağlık sistemi nefes alamaz.”

Uygur, eczanelerin giderlerini karşılamakta zorlandığını, ilaç bulunamadığında eczacıların vatandaşla karşı karşıya bırakıldığını, şiddet riskinin her geçen gün arttığını söyledi.

“Plansız fakülte artışı genç eczacıları belirsizliğe itiyor”

Uygur, eczacılık fakültelerinin kontrolsüz şekilde çoğalmasının meslek için tehdit oluşturduğunu belirtti:

“Mezun sayısı ihtiyacın üzerine çıktı. Genç eczacılar iş bulma ve gelecek kaygısı yaşıyor. Bu tablo, mesleğin niteliğini ve istihdam dengesini olumsuz etkiliyor.”

“Sağlık sistemi ancak eczacının güçlendirilmesiyle ayakta kalabilir”

Eczanelerin toplumla en yakın temas noktası olduğunu hatırlatan Uygur, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Eczacılar birinci basamak sağlık hizmetinin en erişilebilir halkasıdır. Şiddetin önlenmesi, ilaç tedarik süreçlerinin şeffaf ve sürdürülebilir hale gelmesi, mesleğin saygınlığının korunması şarttır. Sağlam bir sağlık sistemi, eczacıya verilen değerle ayakta durur.”

Kılıççıoğlu: “Sorunların çözümü için tüm siyasi aktörler yapıcı olmalı”

İzmir Eczacılar Odası Başkanı Savaş Kılıççıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek eczacılık mesleğinin karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde siyasetin yapıcı bir rol üstlenmesinin önemini vurguladı:

“Eczacılık hizmeti, toplum sağlığı açısından stratejik bir alandır. Bu nedenle tüm aktörlerin yapıcı katkısı değerlidir.”

İş birliği mesajıyla sona erdi

Ziyaret, sektörün sorunlarının görünürlüğünü artırma, çözüm odaklı politikalar geliştirme ve karşılıklı istişareyi sürdürme konusunda ortak iradenin teyit edilmesiyle tamamlandı.