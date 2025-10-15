Son Mühür- DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk kez yan yana fotoğraf vermesinin ardından CHP içinde Muharrem İnce'nin başlattığı bir tartışma yaşanmıştı.

Altılı Masa'ya göndermede bulunan İnce'nin ardından çok sayıda CHP'li sosyal medya kullanıcısı Ali Babacan'ın iktidarla iş birliği yapma ihtimaline karşı tepki dolu mesajlar yayınladı.

CHP lideri Özgür Özel'in telefonla arayarak eleştiriler konusunda özür dilemesine rağmen geri adım atmayan Ali Babacan, Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında da CHP'ye yönelik eleştirilerine devam etti.

Parmak sallamaya devam ediyorlar...

"Sürekli ayak oyunları ile meşguller öyle sanıldığı gibi sayıları da fazla değil he sadece sesleri çok çıkıyor bunların ama hep bir ajanda, hep plan peşindeler kafalarında sürekli ona buna parmak sallayıp duruyorlar.'' sözleriyle CHP'yi hedef alan Babacan,

''Ya arkadaş on beş gün oldu bitirin artık nedir derdiniz diyoruz. Söyleyecek olanlar söyleyenlerini söyleyeceklere söyledi. Biz de söyledik. Ama bunlar parmak sallamaya devam ediyorlar. Bitmiyor.

Ama biz ne dedik? Geri adım yok dedik . Bizde geri adımı yok. Bunların sesi kesilinceye değin, bizde durmak yok, bizde geri atmak yok.



Onların derdi bizim kim olduğumuz...



Sadece biz varız diyen dar bir zihniyetin üyeleri onların bizim bu ülkeye vaktince yaptığımız hizmetleri görmeye niyetleri yok, Bu Ülkeyi daha nice katkılar sunmak için hazır olduğumuzu anlamaya niyetleri de yok. Çünkü dertleri ne yapıp, ne yapmayacağımız değil.

Onların derdi bizim kim olduğumuz.

Onların bizim ülkeye hizmetlerimizi görme niyeti yok. Dertleri, bizim kimliğimiz.

Bu millette her seçimde onlara diyecek ki as olan siz değilsiniz kardeşim, az olan sizsiniz.

‘Aslolan biziz’ diyecek.

‘CHP’nin ne yapacağı konusunda kimsenin fikri yok’ diyenin tweetini sildirdiler. Bu mu sizin demokratlığınız? Allah ellerine düşürmesin.” ifadelerine yer verdi.

