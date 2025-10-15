Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan ve il yönetimi, eski milletvekili Polat Şaroğlu’nun parti içerisinde gerginlik ve kutuplaşma yarattığı gerekçesiyle genel merkezin sessizliğini protesto etti. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte parti binasına kapanan Özcan, çözüm bulunana kadar eylemi sürdüreceklerini açıkladı.

Kemal Özcan: Gelinen noktada ne yazık ki örgütlere değer verilmiyor

Yaklaşık üç, dört gün önce eski milletvekili Polat Şaroğlu ile ilgili genel merkezi bilgilendirdiklerini vurgulayan ve gelinen noktada örgütlere değer verilmediğini savunan CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan, “3-4 gündür genel merkezimiz ve önceki dönem milletvekili Polat Şaroğlu'yla ilgili konuşmalar yaptık. Gece 20'ye yakın arkadaşımızla partide sabahladık. Şu anda da buradayız. İl yönetimi olduğumuz halde ne yazık ki genel merkezimiz bizi bir kenara bırakıp, Polat Şaroğlu'nu il başkanı olarak görmektedir.

Her şeyi onun vasıtasıyla yapmaktadırlar. Defalarca konuştuk ama bu hafta yapacağımız kongrede Şaroğlu'nun gözlemci olarak görevlendirilmesi tüm arkadaşlarımızı üzmüştür. Polat Şaroğlu partide sorun ve huzursuzluk oluşturan biridir. Biz 2 senedir yönetime geldik, partide güzel bir ortam yakaladık. Başarılı olduk ama tüm bunlara rağmen Polat Şaroğlu partideki huzuru genel merkez destekli bozmak için elinden geleni yapmaktadır. Biz de buna müsaade etmiyoruz. Genel merkez ile konuştuk. Parti içerisindeki bu sorunları konuşmak üzere örgütlerden sorumlu Ensar Aytekin gelmediği sürece bu eylemlerimize devam edeceğiz.

Geldiği zaman ilk önce beraber konuşacağız ve değerlendireceğiz. Bir çözüm bulamadığımız zaman da bunları kamuoyuna açıklayacağız. Genel Başkan Özgür Özel, ilk geldiğinde örgütlere değer vereceğini, örgütlerin kendi için değerli olacağını, örgütlere danışılarak kararlar alınacağını söylemesi üzerine çok sevinmiştik. Gelinen noktada ne yazık ki örgütlere değer verilmediği gibi, bu söylenenlerin yalnızca söylemde kaldığını görmekteyiz. Ne yazık ki genel merkezimiz il yönetimini bir kenara bırakarak tüm kulvarda yapılması gerekenleri ilimizde Polat Şaroğlu'na yaptırmaktadır" dedi.

“Partimizin bu hale düşmesini reddediyorum ve kınıyorum"

Öte yandan konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve eski milletvekili Polat Şaroğlu’nun insanları bölüp, birbirine düşürdüğünü savunan CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yoluk ise şu ifadeleri kullandı:

"10 yıla yakın CHP'de merkez ilçe başkanlık görevini yürüttüm. Bireysel çıkarlar için eski milletvekili Polat Şaroğlu, bu insanları burada bölüp parçalayıp birbirine düşürdü. Bu beni derinden üzüyor. Biz her türlü demokrasiden yanayız. Biz sosyal demokrat bir partiyiz dememize rağmen parti içindeki kişisel hırslarımızı yenemiyoruz.

Tunceli politik bir yerdir. Toplumu aydın ve demokrasiye inanan bir toplumdur. Bu süreçte böyle bir duruma düşmesini biz de arzu etmezdik. Partiyi çok büyük bir yara ile başa baş bıraktı. İnsanları çağırıp biat edin, bana biat etmezseniz ben böyle yaparım demeyi doğru bulmuyorum. Partimizin bu hale düşmesini reddediyorum ve kınıyorum"