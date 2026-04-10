Osman Günden / Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda tartışmalara neden olan Buca Cezaevi arazisine ilişkin planlar için yeni bir önerge hazırladı. Buca’nın merkezi konumundaki alanla ilgili önceki planlara sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partiler tepki göstermişti. Bu gelişmelerin ardından planların revizyonuna yönelik hazırlanan önerge belediye meclisinin gündemine alındı.

Sürece daha önce itiraz ederek belediyeye çağrıda bulunan DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur Aybar Uygur ise yeni adımı değerlendirdi. Uygur, planların yeniden ele alınmasının hem kamuoyu hassasiyetini gözeten hem de şehir planlama ilkelerine duyulan güveni artıran bir gelişme olduğunu ifade etti.

Aybar Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “mücadeleye devam” dedi. Açıklama şöyle:

“Buca Cezaevi arazisine ilişkin planların, yaptığımız ve yapılan haklı itirazlar neticesinde yeniden ele alınarak 2024 yılı mevcut plan kararları doğrultusunda devam etmesi yönündeki yaklaşım hem kamuoyu hassasiyetini dikkate alan hem de şehir planlama disiplinine olan güveni güçlendiren bir adım olacaktır.''

''Şeffaflık ile adaleti esas alan...''

''Bu mücadelenin ortaya koyduğu sonuçların, kamu kaynaklarını koruyan, halkın hakkını üstün tutan ve şeffaflık ile adaleti esas alan bir yerel yönetim anlayışını kalıcı hale getireceğine yürekten inanıyorum. Bu mücadele daha bitmedi.”