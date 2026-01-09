İzmir’in Karabağlar ilçesinde, hakkında “kasten yaralama” suçundan kesinleşmiş uzun süreli hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Aranan şahıslara yönelik uygulama

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler, 7 Ocak’ta ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik denetim ve uygulama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında “kasten yaralama” suçundan 11 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A.’nın (25) firari olduğu belirlendi.

Kesinleşmiş cezayla aranıyordu

Kimlik tespiti ve yapılan kontrollerin ardından R.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi. Olayla ilgili işlemlerin yasal süreç çerçevesinde sürdüğü bildirildi.