DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, gümrük mevzuatında yapılan son düzenlemelere tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada düzenlemenin tüketiciyi korumaktan uzak olduğunu savunan Ekmen, uygulamanın ithalatçı aracılık zincirlerini ve tekelleşmiş yapıları güçlendirdiğini dile getirdi.

“Tüketiciyi koruyun, ithalatçıyı değil”

Genel Kurul’da söz alan Ekmen, 30 Euro altındaki alışverişlere yönelik gümrük düzenlemesini eleştirerek, bu yaklaşımın kamu maliyesi açısından da düşündürücü olduğunu ifade etti. Mevcut uygulamada 30 Euro’luk bir alışverişte zaten yüksek oranlarda vergi alındığını hatırlatan Ekmen, yeni düzenlemeyle birlikte ek maktu vergi, gümrük sunum ücreti ve damga vergisinin devreye sokulduğunu vurguladı.

Ekmen, yurt dışındaki e-ticaret platformları ile Türkiye’deki satış fiyatları arasındaki uçuruma dikkat çekerek, aynı ürünlerin yerli e-ticaret sitelerinde katbekat pahalıya satıldığını belirtti. Marka mağazalarındaki fiyat farklarına da örnek veren Ekmen, bu tablonun tüketicinin değil ithalatçı yapıların korunduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Yapılan düzenlemenin yerli üretimi desteklemediğini savunan Ekmen, birçok ürünün Türkiye’de zaten üretilmediğine işaret ederek, düzenlemenin mevcut ithalatçıları koruyan bir anlayışın ürünü olduğunu dile getirdi.

“30 Euro kararı ithalat kartellerine yarıyor”

Ekmen, konuya ilişkin eleştirilerini sosyal medya üzerinden de sürdürdü. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in düzenlemeye ilişkin açıklamalarına yanıt veren Ekmen, yapılan değerlendirmelerin yerli üretici ve tüketiciden ziyade ithalat kartellerine hizmet ettiğini ifade etti. Avrupa, Amerika ve Çin menşeli ürünlerin Türkiye’de fahiş fiyatlarla satıldığına dair çok sayıda örnek bulunduğunu belirten Ekmen, kamu otoritesini tüketiciyi merkeze alan bir politika izlemeye davet etti.