Son Mühür- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Silivri Cezaevi çevresinde uygulanan güvenlik önlemlerine tepki gösterdi. Emir, İBB davasıyla ilgili olarak yürütülen yargı sürecinde yaşanan gelişmeleri ve basına getirilen kısıtlamaları eleştirdi.

Emir açıklamasında, TRT’den duruşmaların canlı yayınlanmasını talep ettiklerini belirterek, “Halk gerçeği kendi gözüyle görsün” ifadelerini kullandı. Ancak Silivri Cezaevi çevresinde 1 kilometre çapında sıkıyönetim uygulandığını ve kameraların, röportajların ve basın açıklamalarının yasaklandığını söyledi.

“Titreyen bacaklarınızı yasak kararlarıyla saklamaya çalışıyorsunuz”

CHP’li vekil, açıklamasında İBB davasına ilişkin tezgâhlanan siyasi oyunlara dikkat çekerek, “Sandıkta bükemediğiniz bileği mahkeme koridorlarında kırma çabanızın ifşa olmasından o kadar korkuyorsunuz ki titreyen bacaklarınızı yasak kararlarıyla saklamaya çalışıyorsunuz. Korkunun ecele faydası yok, adaleti hapsettiğiniz o duvarlar üstünüze yıkılacak!” ifadelerini kullandı.

Murat Emir, sosyal medya paylaşımında Pazartesi günü Silivri’de görüşme yapacağını duyurdu ve mesajını, “Gİ-DE-CEK-SİNİZ” notuyla sonlandırdı.