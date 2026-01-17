Son Mühür / Atakan Başpehlivan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gençlerin teknolojiye erişimini zorlaştırdığı belirtilen gümrük uygulamalarına ilişkin olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazılı soru önergesi verdi.

Sezgin Tanrıkulu: Etkili bir denetim mekanizmasının bulunmaması, sorunu daha da derinleştirmektedir

Söz konusu yazılı önerge ile ilgili konuşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, uygulanan vergi politikalarının kamu politikalarıyla çeliştiğini belirterek, “Dünyada hızla ilerleyen teknoloji devrimi; yazılım, donanım, yapay zekâ, robotik ve elektronik alanlarında gençlerin bireysel üretim kapasitesini her geçen gün daha da kritik hale getirmiştir. Türkiye’de de çok sayıda genç, sınırlı maddi imkânlara rağmen kendi robotlarını üretmekte, yazılım ve donanım geliştirmekte, küresel bilgi birikimini ülkemize kazandırmaya çalışmaktadır.

Ancak son dönemde internet üzerinden yurt dışından yapılan bireysel alışverişlere yönelik gümrük uygulamalarının ağırlaştırılması, özellikle Türkiye’de üretilmeyen ya da muadili bulunmayan elektronik bileşenler ve teknolojik parçaların teminini ciddi biçimde zorlaştırmıştır. Bu uygulamalar, gençlerin üretim yapmasını teşvik etmek yerine, onları yüksek fiyatlı ithal son ürünlere mahkûm eden bir yapıya sürüklemektedir.

Gençlerin bireysel Ar-Ge çalışmaları ile ticari ithalat arasında hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanan vergilendirme politikaları; yerli üretimi, inovasyonu ve teknoloji geliştirmeyi hedeflediğini iddia eden kamu politikalarıyla açıkça çelişmektedir. Üstelik yurt dışından temini zorlaştırılan bu ürünlerin, yurt içinde kontrolsüz ve fahiş fiyatlarla satılmasına karşı etkili bir denetim mekanizmasının bulunmaması, sorunu daha da derinleştirmektedir.” diye konuştu.

“Türk gençliğini küresel teknoloji devriminden fiilen izole ettiği açıktır”

Son olarak, söz konusu tablonun Türkiye’nin teknoloji ekosistemini büyütmekten çok ithalat tekelleri lehine bir tablo yarattığının altını çizen CHP’li Tanrıkulu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bu tablo, Türkiye’nin teknoloji ekosistemini büyütmekten çok, küresel şirketler ve ithalat tekelleri lehine bir sonuç doğurmaktadır. Gençlerin ‘Ülkemizde üretilmeyen parçaları nasıl temin edeceğiz?’ sorusu ise hâlâ yanıtsızdır.

Gençlerin düşük alım gücü dikkate alındığında, mevcut gümrük uygulamalarının Türk gençliğini küresel teknoloji devriminden fiilen izole ettiği açıktır. Teknolojiye erişimi zorlaştıran, üretimi caydıran ve yaratıcılığı sınırlayan bu anlayışın gözden geçirilmesi zorunludur. Gençlerin üretim yapabildiği, teknoloji geliştirebildiği ve dünyayla rekabet edebildiği bir Türkiye için; bireysel üretim amaçlı teknolojik alımlara yönelik adil, ayrımcı olmayan ve teşvik edici bir gümrük düzenlemesi derhal hayata geçirilmelidir.”