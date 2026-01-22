Son Mühür/Merve Turan- İzmir’de faaliyet gösteren Nes Proje Elektrik Malzemeleri Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Buda Enerji Medikal ve Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, yaşanan ekonomik koşullar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Başvurular kapsamında, her iki şirketin kurucusu ve yöneticisi Bülent Durmak’ın da şahsi olarak konkordato başvurusu yaptığı öğrenildi.

Yenilenebilir enerji alanında çalışıyordu

Elektrik ve enerji sektöründe faaliyet gösteren Nes Proje, özellikle yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarıyla biliniyor. Şirket; rüzgar ve güneş enerjisi santralleri (RES ve GES) projeleri başta olmak üzere, danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri sunuyordu. Firmanın geçmişte birlikte çalıştığı kuruluşlar arasında Gediz ve ADM Elektrik Dağıtım, Kolin Enerji, Limak Enerji, EnerjiSA, Ege Prestij ve Solarensa gibi sektörün önde gelen firmaları yer alıyor.

Mahkeme süreci başladı

Konkordato başvuruları İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirmeye alındı. Mahkeme, dosyanın incelenmesi amacıyla bilirkişi görevlendirilmesine karar verdi. Konkordato talebine ilişkin duruşmanın 26 Mart 2026 tarihinde yapılacağı bildirildi.

Konkordato duruşma takvimi netleşti

