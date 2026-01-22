Son Mühür - CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, milyonlarca emeklinin bayramları artık sevinçle değil, geçim hesabı yaparak karşıladığını belirtti. Kılıç, “Bayramda torununa harçlık veremeyen, gelen misafire ne ikram edeceğini düşünen, Ramazan Bayramı’nda şeker, Kurban Bayramı’nda kurban alamayan milyonlarca emekli var” dedi. Ramazan Bayramı’na yaklaşık iki ay kaldığını hatırlatan Kılıç, emeklilerin bayrama ağır ekonomik koşullar altında girdiğini vurguladı.

“İkramiye sembolik bir rakama dönüştü”

Bayram ikramiyesinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin yıllara yayılan mücadelesi sonucu kazanılmış bir hak olduğuna dikkat çeken Kılıç, 2025 yılı için 4 bin lira olarak belirlenen ikramiyenin hayat pahalılığı karşısında eridiğini kaydetti. Kılıç, mevcut tutarın emeklilerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılamaktan uzak kaldığını, ikramiyenin fiilen sembolik bir rakama dönüştüğünü ifade etti.

“Bu tablo sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz”

Ekonomik göstergelerin emeklilerin içinde bulunduğu durumu açıkça ortaya koyduğunu belirten Kılıç, açlık sınırının 30 bin lirayı aştığını, yoksulluk sınırının ise 100 bin liraya dayandığını dile getirdi. “Bu düzen adil değildir. Bu düzen insan onuruna aykırıdır” diyen Kılıç, sosyal devlet ilkesinin gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

“Bu bir lütuf değil, sosyal devletin borcudur”

CHP’nin teklifinin net olduğunu vurgulayan Kılıç, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin bir aylık net asgari ücret tutarında olması gerektiğini belirtti. Kılıç, “Bu bir lütuf değil, bir sadaka değil. Yıllarca alın teri dökmüş milyonlarca emekliye karşı sosyal devletin borcudur” ifadelerini kullandı.

CHP’li Kılıç, emeklilerin sadaka değil, onurlu bir yaşam talep ettiğini belirterek, Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeklilerin insanca yaşayabileceği bir düzen kurulana kadar mücadelenin Meclis’te ve her alanda kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.