Son Mühür - Fenerbahçe’nin Al Nassr’dan kiralık olarak transfer ettiği Jhon Duran, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica karşısında sakatlanmıştı. O tarihten beri forma giyemeyen Kolombiyalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle 6 maçı kaçırdı.

Nice maçında olmayacak

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Nice ile oynayacağı maçta kadroda olması beklenen Jhon Duran’dan kötü haber geldi. Sabah’ın haberine göre; Barcelona’da iğne tedavisi gören ve MR sonuçları temiz çıkan 21 yaşındaki futbolcunun ağrıları devam ediyor. Milli ara sonrasında hazır olması beklenen Duran, Nice karşılaşmasında kadroda yer alamayacak. Kolombiyalı oyuncu şu ana kadar 6 maçı kaçırdı.