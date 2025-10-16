İspanyol giyim devi Mango, müşterilerinin kişisel verilerine yönelik yetkisiz erişim yaşandığını duyurdu. Şirket, olayın ardından yaptığı açıklamada kredi kartı, banka ve kimlik bilgilerinin bu ihlalden etkilenmediğini belirtti.

Sınırlı müşteri verileri açığa çıktı

Mango’dan yapılan yazılı açıklamada, dış pazarlama hizmetlerinden birine ait sistemlerde belirli müşteri bilgilerinin sızdırıldığının tespit edildiği bildirildi. Şirket, “Yetkisiz erişim yalnızca pazarlama kampanyalarında kullanılan kişisel iletişim verileriyle sınırlıdır. Açığa çıkan bilgiler yalnızca isim (soyadı hariç), ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarasıdır” ifadelerini kullandı.

Finansal ve kimlik verileri etkilenmedi

Mango, yaşanan veri ihlalinin kredi kartı, banka kartı, kimlik veya pasaport bilgilerinin yanı sıra kullanıcı hesaplarına ait şifreleri kapsamadığını vurguladı. Açıklamada, “Hiçbir şekilde banka bilgileriniz, kimlik ya da oturum açma verileriniz tehlikeye girmemiştir. Mango’nun altyapısı ve kurumsal sistemleri güvende olup normal şekilde çalışmaya devam etmektedir” denildi.

Güvenlik protokolleri devreye alındı

Şirket, olayın fark edilmesinin ardından tüm güvenlik önlemlerinin hızla devreye sokulduğunu belirtti. Mango, “Durumu tespit eder etmez güvenlik protokollerimizi uygulamaya aldık. Mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak Veri Koruma Ajansı ve ilgili otoriteler bilgilendirilmiştir” açıklamasında bulundu.

“Şüpheli iletişimlere karşı dikkatli olun” uyarısı

Mango, müşterilerine yönelik olası dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda da bulundu. Açıklamada, “Bu duyuruyu önlem amacıyla paylaşıyoruz. Müşterilerimizin, ister e-posta ister telefon yoluyla olsun, şüpheli bağlantılar veya olağandışı talepler içeren mesajlara karşı dikkatli olmalarını öneriyoruz” ifadeleri yer aldı.

Müşteri hizmetlerinden destek alınabilecek

Veri ihlaliyle ilgili soru veya endişesi olan müşteriler için iletişim kanalları da açıklandı. Mango, “Her türlü soru için [email protected]

e-posta adresinden veya 0850 390 29 89 numaralı telefon hattından bize ulaşabilirsiniz. Bu durumun yaratmış olabileceği rahatsızlıktan dolayı tüm müşterilerimizden özür dileriz” dedi.

Markadan güven mesajı

Şirket son olarak, “Müşterilerimizin güvenliği ve gizliliği en büyük önceliğimizdir. Mango olarak sizlerin güvenine layık olmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.