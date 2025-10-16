Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye genelinde hizmet veren gezici kütüphanelerin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, “Gezici kütüphanelerimiz ile yola çıktığımız günden bu yana 1057 farklı noktada vatandaşlarımızla buluştuk. Her ay ortalama 21 bin 551 kilometre, yılda yaklaşık 250 bin kilometre yol kat ettik” dedi.

Kültür ve bilgiye erişimde yeni kapılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, gezici kütüphaneler aracılığıyla vatandaşları bilgi ve kültürle buluşturmayı sürdürüyor. Sadece kitap taşımakla sınırlı kalmayan bu hizmet, özellikle bilgiye erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde büyük önem taşıyor.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gezici kütüphanelerin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında bilgiye erişimde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Çocuklara okuma sevgisi, gençlere araştırma ruhu

Ersoy açıklamasında, gezici kütüphanelerin yalnızca kitap taşımadığını vurgulayarak, “Köylerden kasabalara, şehirlerden yaylalara uzanan bu yolculukta çocuklarımıza okuma sevgisi kazandırdık, gençlerimizi araştırmaya teşvik ettik ve vatandaşlarımızı kültürle buluşturduk. Sadece kitap değil, umut ve bilginin ışığını da taşıdık” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en uç noktalarına kültür ve bilgi

78 gezici kütüphane, 277 bin 744 kitap ve 456 süreli yayını vatandaşlarla buluşturan Bakan Ersoy, “Dün olduğu gibi ‘Türkiye Yüzyılı’nda da bilgi ve kültürü ülkemizin en ücra köşelerine ulaştırmayı sürdüreceğiz” dedi.