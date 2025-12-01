Son Mühür- Romanya basınından GSP’de yer alan haberde, Lucescu’nun derbiyi yerinde izlemesinin gerekçelerine değinildi. Haberde, “Lucescu, her iki takımın milli oyuncularının Süper Lig’de liderlik yarışında maksimum performans göstereceği derbiyi yerinde takip edecek” ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli teknik adamın özellikle Türkiye A Milli Takımı’nda forma giyen oyuncuların güncel form durumuna odaklanacağı aktarıldı.

Kura çekimine sağlık gerekçesiyle katılmayacak

Teknik direktörün gündemindeki bir diğer başlık ise Dünya Kupası grup kura çekimi. 5 Aralık’ta Washington’da yapılacak kura çekimine Lucescu’nun katılmayacağı açıklandı. 80 yaşındaki çalıştırıcının, yaşadığı kalça problemi ve İstanbul–Washington hattındaki uzun uçuş nedeniyle bu seyahati tercih etmediği bildirildi.

26 Mart’taki maç için hazırlıklar sürüyor

A Milli Takımımız, Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile 26 Mart’ta sahasında karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi federasyon ve teknik heyet hazırlıklarını sürdürürken, Lucescu’nun Türkiye’deki derbi ziyareti maçın önemine yönelik güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor.