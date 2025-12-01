Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede Kırmızı Bültenle aranan 12 suçlunun Gürcistan, Almanya, Avusturya ve Fransa’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. Gerçekleştirilen başarılı operasyon, Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda birçok birimin iş birliğiyle yürütüldü.

Uluslararası iş birliğiyle yürütülen titiz takip

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın merkezinde yer aldığı operasyonlar serisi, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmasıyla başarıyla sonuçlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan F.K., O.U., M.T., K.K., B.T., T.L., İ.K., A.A., S.D., E.Y., Z.S. ve H.D. isimli 12 şahsın izi titizlikle sürüldü ve ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan ortak işbirliği mekanizması devreye sokuldu.

Yedi şüpheli Gürcistan’dan iade edildi

İade edilen 12 şüpheliden yedisi, yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda Gürcistan'da yakalandı. Bu şahısların işlediği suçlar ve iade edildikleri ülke bilgileri şöyle sıralandı:

F.K.: "5464 Sayılı Kanuna Aykırılık, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartını İzinsiz Kullanma, Sahte Banka/Kredi Kartı Üretme, Tefecilik, Dolandırıcılık."

O.U.: "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yağma."

M.T.: "Kasten Öldürme."

K.K.: "Dolandırıcılık, Silahla Tehdit, Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma ve Bulundurma, Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Kullanmak, Hakaret, Tehdit, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme."

B.T.: "Kasten Yaralama, Yağma, Mala Zarar Verme, Suçluyu Kayırma, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama."

T.L.: "Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Tehdit, Yaralama."

İ.K.: "Uyuşturucu Madde Ticareti."

Üç şüpheli Almanya’dan, diğerleri Avusturya ve Fransa’dan getirildi

Uyuşturucu ticareti, öldürmeye teşebbüs ve yağma gibi ciddi suçlardan aranan üç şüpheli de Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi:

A.A.: "Yasaklı Madde Ticareti, İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma."

S.D.: "Kasten Öldürmeye Teşebbüs."

E.Y.: "Yağma."

Operasyon kapsamında ayrıca, Z.S. isimli şahıs Avusturya'da "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan; H.D. isimli şahıs ise Fransa’da "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan yakalanarak Türkiye'ye iade süreçleri tamamlandı.

Bakan Yerlikaya’dan tebrik ve kararlılık mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emeği geçen tüm birimleri tebrik ederek, "Kırmızı bültenle aranan suçluları bir bir yakalayıp ülkemize iadelerini sağlayacağız" mesajıyla suç ve suçlularla mücadeledeki kararlılığı bir kez daha ifade etti. Bu iadelerle birlikte, Türkiye’nin uluslararası suçlularla mücadelede küresel iş birliğini etkin bir şekilde sürdürdüğü bir kez daha kanıtlanmış oldu.