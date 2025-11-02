Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçında ortaya çıkan beraberliğin ardından puan kayıplarını değerlendirmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu mücadelede gülen taraf sarı lacivertliler oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Derbide gol yağmuru!

Nefesleri kesen derbide Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise; 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu kaydetti.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, 26. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

İlk 11'ler!

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Ndidi, Rafa, Cengiz, Cerny, Toure

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri