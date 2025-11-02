Süper Lig’in 11. haftasında derbide Trabzonspor’la golsüz berabere kalan Galatasaray, gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, daha önce gündemine aldığı Strahinja Pavlovic için yeniden girişim hazırlığında.

Savunmaya sol ayaklı takviye aranıyor

Derbide savunmada istikrarlı bir performans sergilese de rotasyon derinliğinden memnun olmayan Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda sol ayaklı bir stoper transferine öncelik verdi.

İtalyan ekibi Milan’ın 24 yaşındaki Sırp savunmacısı Strahinja Pavlovic, bu kriterleri karşılayan en güçlü aday olarak öne çıktı. Pavlovic’in fizik gücü, hava hakimiyeti ve sol ayaklı oyun tarzı, Galatasaray’ın aradığı profil ile birebir örtüşüyor.

Yaz transfer döneminde de gündeme gelmişti

Pavlovic ismi, yaz transfer döneminde de Galatasaray yönetiminin gündemine gelmişti. Ancak Milan’ın yüksek bonservis beklentisi nedeniyle görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun durumunu yakından takip ederek ara transfer döneminde yeniden nabız yoklamaya hazırlanıyor.

Milan ile sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor

Sırp stoper Pavlovic, Milan ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalamış durumda. İtalyan kulübünün sözleşmede +1 yıl opsiyon hakkı da bulunuyor. Bu durum transfer sürecinde Galatasaray için pazarlıkların zorlu geçeceği anlamına geliyor.

Pavlovic’in sezon karnesi

Bu sezon Milan formasıyla 11 resmi maçta görev alan Pavlovic, toplamda 912 dakika süre aldı. Performansı istikrarlı bulunan genç savunmacının, Avrupa kulüplerinin radarında olduğu biliniyor.