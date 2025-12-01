Trendyol Süper Lig'in 14. haftası dev bir mücadeleye sahneye oldu. Dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken, liderliği eline almak için mücadele etti. Sarı kırmızılılar ise, liderliğini korumak için Kadıköy'e ayak bastı. Dev derbide kazanan çıkmadı. Kadıköy'de, Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Goller Leroy Sane ve Jhon Duran'dan!

Mücadeledeki goller Leroy Sane ve Jhon Duran'dan geldi. Leroy Sane 27. dakikada sahneye çıkarken, Jhon Duran ise 90+5. dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

İlk 11'ler!

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen