Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, bu sezon hem sahada hem kulüp içinde zor günlerden geçiyor. Son altı karşılaşmasını da kaybeden kırmızı-siyahlılar, sportif düşüşün yanında bir de taraftar krizi ile karşı karşıya kaldı.

3-1’lik Lorient yenilgisi sonrası tesislerde gerilim

Nice, ligin son maçında deplasmanda Lorient’e 3-1 mağlup oldu. Takım maç dönüşü tesislere ulaştığında ise beklemedikleri bir tablo ile karşılaştı.

400’e yakın taraftar tesisleri bastı

Foot Mercato’nun haberine göre, tesis çevresinde yaklaşık 400 taraftar toplandı. Taraftarlardan biri takım otobüsüne girerek oyuncuları “dışarı inin” diyerek tehdit etti. Güvenlik önlemlerinin yetersiz kalması nedeniyle oyuncular otobüsten inmek zorunda kaldı ve tansiyon hızla yükseldi.

Oyunculara sözlü ve fiziksel saldırı iddiası

Haberde, bazı taraftarların sınırı aşarak futbolculara hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Özellikle Terem Moffi ve Jérémie Boga’nın hedef alınan isimler olduğu, iki oyuncuya yönelik fiziksel müdahale gerçekleştiği iddia edildi.

Kulüpte kriz derinleşiyor

Nice yönetimi ve Ligue 1 yetkililerinin olayla ilgili nasıl bir adım atacağı merak edilirken, yaşanan saldırının kulüpteki krizi daha da derinleştirmesi bekleniyor. Olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı ise henüz açıklanmadı.