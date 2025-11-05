Son Mühür/ Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, Erzincan ve Van merkezli olmak üzere 41 ilde düzenlenen “silah ve mühimmat kaçakçılığı” operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, ülke genelinde yürütülen kapsamlı operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildiğini ve 135 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonlar 41 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar; Adana, Erzincan, Van merkezli olarak 41 ilde aynı anda yapıldı.





Operasyonlara Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak illeri de dahil edildi.

Binlerce silah ve parça ele geçirildi

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda;

95 adet ruhsatsız tabanca,

3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca,

31 adet ruhsatsız av tüfeği,

2 adet el bombası ve

19 bin 467 adet silah parçası ele geçirildi.

Emniyet güçleri, toplamda 135 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

“Suç örgütlerine silah temini engellendi”

Bakan Yerlikaya, operasyonun yalnızca yasa dışı silah ticaretine değil, bu silahlarla işlenebilecek suçların önlenmesine de katkı sağladığını vurguladı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik.”

“Silah kaçakçılığıyla mücadele kararlılıkla sürecek”

Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm emniyet birimlerine teşekkür etti.

“Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan “huzur ve güven” vurgusu

İçişleri Bakanlığı kaynakları, operasyonların toplumun huzuru ve güvenliği için sürdürüleceğini, yasa dışı silah ticaretine izin verilmeyeceğini belirtti.