Son Mühür- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), "Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı Olağan Toplantısı"na ev sahipliği yapıyor. DESEM Bordo Salonu’nda düzenlenen ve iki gün sürecek olan program; deniz araştırmaları, hidrografik ölçümler ve uluslararası deniz projelerini yürüten kurum temsilcilerini bir araya getirdi.

Deniz verilerinde sayısal altyapı vurgusu

Toplantının açılışında konuşan Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanı Tuğamiral Prof. Dr. Fatih Erden, deniz güvenliğinin artık dijital veri yönetimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Erden; gerçek zamanlı deniz verisi, operasyonel oşinografi ve deniz tabanı farkındalığı gibi teknik alanların, seyir emniyeti ve enerji güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Kamu kurumları ile üniversiteler arasındaki veri paylaşımının, Türkiye'nin denizcilik kapasitesini artırdığına dikkat çekildi.

DEÜ’den Polonya ile denizcilik anlaşması

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitenin akademik birikimini uluslararası alana taşıdıklarını açıkladı. Polonya temasları kapsamında Gdynia Maritime University, University of Gdańsk ve University of Bialystok ile iş birliği protokolleri imzalandı. Bu anlaşmaların temel odağını deniz bilimleri ve denizcilik eğitimi oluşturuyor. Rektör Yılmaz, DEÜ’nün bu alandaki güçlü akademik altyapısını uluslararası projelerle desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

İki günlük çalışma takvimi

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Harun Özdaş, deniz araştırmalarının çevresel ve ekonomik boyutlarını içeren bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı süresince, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) faaliyetleri, deniz kirliliği ölçümleri ve Ulusal Deniz Araştırma Programı değerlendirilecek. Program sonunda, kurumların gelecek döneme ilişkin yol haritasını belirleyen kurul kararları açıklanacak.

