İzmir dahil 10 ayrı şehre yayılan büyük bir dolandırıcılık şebekesi, polisin detaylı takibiyle çökertildi.

İzmir dahil 9 ilde eş zamanlı baskın

Adana merkezli başlatılan soruşturma dahilinde harekete geçen ekipler aralarında İzmir, Ankara, İstanbul ve Mersin’in de bulunduğu 10 ilde önceden tespit edilen adreslere şafak vakti baskın yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleşen operasyonda, örgüte bağlı 28 kişi kıskıvrak yakalandı.

4’ü yabancı uyruklu 14 vatandaş dolandırıldı

Aynı yöntemi kullanmaya devam eden zanlılar telefonla iletişim kurdukları vatandaşlara kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, isimlerinin bir soruşturmaya dahil olduğunu söyleyerek panik yarattılar.

Bu sistem sayesinde 4’ü yabancı uyruklu toplam 14 vatandaşı yaklaşık 14 milyon lira dolandıran şüpheliler, altın ve dövizleri elden teslim aldı.

Polis ekipleri yalnızca suçluları yakalamakla kalmadı, takipleri sayesinde 25 kişinin daha tuzağa düşürülmesini son anda engelleyerek milyonlarca liranın kaybolmasını engelledi.

Kripto paralar ve arsalara el konuldu

Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 22’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebekeye ait; 20 milyon lira değerinde 23 farklı kripto varlık cüzdanına ve lüks bir arsaya el konuldu.

Vurgun sonrası çorba içtiler

Soruşturma dosyasındaki çarpıcı detay ise güvenlik kamerası görüntüleri oldu. Dolandırıcıların, mağdurlardan milyonluk altın ve nakitleri teslim aldıktan hemen sonra bir restorana gidip çorba içtikleri tespit edildi.